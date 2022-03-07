مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم مع نائب وزير التطور والاقتصاد في محافظة ديزان الروسية سولوموتوفا فاسيليفنا ونائب رئيس جامعة موردوفا البروفسور سيرجي بافلوف سبل تعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي وآفاق تطويرها.

وأكد الوزير إبراهيم أهمية العلاقات المتميزة بين سورية وروسيا والتي أثمرت عن إقامة تعاون استراتيجي على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية منوها بالمستوى العلمي الذي تتمتع به الجامعات الروسية، داعيا إلى الارتقاء بمستوى العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات السورية والروسية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

بدورها اعربت فاسيليفنا عن رغبتها بمزيد من التعاون العلمي بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين فيما نوه البروفسور بافلون بالرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين الجانبين.