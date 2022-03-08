حطيط: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية محاولة عبثية لإنعاش الإرهابيين

أشار أمين حطيط، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية محاولة عبثية لدعم وإنعاش التنظيمات الإرهابية التي يواصل الجيش العربي السوري سحقها.

وقال العميد حطيط في تصريح خاص لسانا “إن إسرائيل تحاول أن تثبت وجودها في الميدان السوري لإنعاش معنويات الإرهابيين الذين طورت الولايات المتحدة الأميركية خطط استخدامهم ضد الدولة السورية وذلك لإفساد الأمن و زعزعة الاستقرار في سورية ومحاولة لمنع من غرر بهم من العودة إلى حضن الدولة عبر التسويات التي تحصل بنجاح”، مؤكدا أن مثل هذه السلوكيات العدوانية والإجرامية لن تؤثر على عزيمة سورية للعودة إلى الحياة الطبيعية وتعزيز الإنجازات.