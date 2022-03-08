دعماً لروسيا وشعبها.. وقفة تضامنية في جامعة البعث بحمص

نفذ طلبة جامعة البعث في حمص والعاملون فيها وقفة تضامنية اليوم مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها.

ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الوطنية السورية والروسية وهتفوا بالنصر للبلدين على الإرهاب والنازية والداعمين لهما.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب إن وقفة اليوم تعبير عن محبتنا للشعب الروسي ووقوفنا معه ضد كل ما يحاك لتهديد أمنه القومي.

من جانبه أوضح مدير المركز الروسي البحثي التعليمي “ستانكين” في جامعة البعث الدكتور مسلم العبد الله أن الشعب الروسي يستحق هذه الوقفة التضامنية فهو وقف مع سورية في أحلك الظروف مشيراً إلى أن روسيا تواجه اليوم تهديداً لأمنها القومي ومن حقها الدفاع عن سيادتها في وجه الخطط العدوانية.

رئيس رابطة خريجي المؤسسات التعليمية الروسية والاتحاد السوفييتي في جامعة البعث المهندس الياس عزوز أكد أن الوقفة اليوم في حمص تأتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب والقيادة الروسية ضد قوى العدوان والتسلط والإمبريالية العالمية.

اناستاسيا كالوسكينا رئيسة الجالية الروسية في سورية أشارت في كلمة الجالية إلى أهمية العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين البلدين والتي تؤكد عمق العلاقة بينهما منذ زمن طويل والتي تتأصل وتكبر يوماً بعد يوم.

وقالت كالوسكينا: “وقفت هنا في ساحة الجامعة يوم تحرير حمص من الإرهاب مع رفاقي الروس لنبارك لحمص ولسورية هذا الانتصار واليوم أقف لأعبر عن شكري وامتناني لسورية قائداً وشعباً لوقوفهم إلى جانب روسيا في محاربتها النازية الجديدة”.

وأضافت كالوسكينا: “نحن في سورية وروسيا كنا وسنبقى شعبين صديقين محبين للسلام داعين للخير ضد كل شرور الإمبريالية والقوى المعادية”.

الطالب علي الياسين قال: “نحن كطلبة جامعة البعث نعرب عن محبتنا للشعب الروسي الصديق الذي وقف إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب واليوم نقول لروسيا نحن معك ضد النازية الجديدة حتى النصر”.

العاملة في الجامعة ازدهار المحمد أشارت إلى أن روسيا دولة صديقة وتربطها مع سورية علاقات تاريخية مميزة ومن الواجب التضامن معها كما تضامنت معنا وساعدتنا.