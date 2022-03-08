ديوب: مؤتمر إعادة إعمار سورية فرصة مهمة للشركات الإيرانية

أوضح سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب، أهمية مشاركة إيران في المؤتمر الثالث لإعادة إعمار سورية بعنوان “آفاق ورؤى الاستثمار” المقرر عقده في دمشق في حزيران القادم.

وقال السفير ديوب خلال لقائه اليوم مدير الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية السورية من الجانب الإيراني كيوان كاشفي والأمين العام للغرفة حسن شمشادي إن المؤتمر الثالث لإعادة إعمار سورية سيشكل فرصة مهمة أمام الشركات الإيرانية لتقديم خدماتها ومنتجاتها في مجالات عديدة والمشاركة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأشار ديوب أن قانون الاستثمار الجديد في سورية يقدم الكثير من الإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها اضافة الى ضمانات جيدة للمستثمرين بهدف تسهيل عملهم وخلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال الأجانب.

من جانبه أكد كاشفي أن القطاع الخاص الإيراني لديه الرغبة والإمكانات الكافية لدخول الأسواق السورية وقال ان الغرفة التجارية الإيرانية المشتركة تبذل الجهود الحثيثة لتسهيل دخول المستثمرين وتعمل على إزالة كل العقبات التي يمكن أن تعرقل التعاون بين الجانبين.