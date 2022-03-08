زخات مطرية فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو غائماً جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد الهطل إلى المناطق الجنوبية الغربية ليلاً وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا وتتحول مساء إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع أجواء سديمية في المناطق الجنوبية الشرقية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل في المناطق الشرقية ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية ومتفرقة غزيرة أحيانا وخاصة في المناطق الغربية.