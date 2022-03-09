أمطار غزيرة فوق المناطق الجنوبية والغربية

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم مع فرصة لهطل زخات رعدية تكون غزيرة أحياناً وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة صباحاً تتحول مع ساعات الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

غداً… توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة والوديان ومن المتوقع أن تكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة مع ساعات المساء وتنشط سرعة الرياح الغربية إلى جنوبية غربية مع هبات تتجاوز 65 كيلومتراً في الساعة أحياناً.