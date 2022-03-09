انتخاب الفنان محسن غازي نقيباً للفنانين في سورية

خاص البعث ميديا – بسام عمار:

انتخب مجلس نقابة الفنانين اليوم في جلسة استثنائية الزميل محسن غازي نقيباً للفنانين.

والزميل من مواليد حماة 1961 وهو مخرج إذاعي وممثل ومطرب سوري يحمل إجازة في الفنون المسرحية – قسم التمثيل عام 1984، وهو عضو في النقابة منذ العام 1984 ورئيس فرع ريف دمشق (1998 – 2006)، وعضو مجلس النقابة المركزي ( 2008 – 2020) ونائب نقيب الفنانين) 2008 – 2014 (وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب ( 2009 – 2013 ) وعضو مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الأول ( 2012 – 2016) والدور التشريعي الثالث (2020 – 2024).

أبرز الأعمال في السينما

• فيلم ليالي بن آوى للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد

• فيلم ما يطلبه المستمعون للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد

• فيلم الإفطار الأخير للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

• فيلم نجوم النهار للمخرج أسامة محمد.

في التلفزيون

• مسلسل الولادة من الخاصرة الجزئين الثاني والثالث

• أوركيديا.

• ذكريات الزمن القادم

• رائحة الروح

• أبو زيد الهلالي

• دقيقة صمت

• نبتدي منين الحكاية

• هولاكو

• ليل المسافرين

• عندما تشيخ الذئاب

في الإذاعة :

إخراج أكثر من 3000 ساعة درامية إذاعية لمجموعة من المسلسلات والبرامج الدرامية الأسبوعية واليومية منذ العام 2009 ولغاية اليوم، أهمها:

• البرنامج اليومي : من الآخر

• البرنامج اليومي: من قلب الناس

• تمثيلية الأسبوع : عناوين مختلفة

• برنامج أسبوعي : حكايا من الوطن

• مسلسل أنت عيني

في الغناء:

• عشرات الأغاني في الإذاعة السورية

• في التلفزيون السوري

• في الإذاعة الجزائرية

• إذاعة أبو ظبي

• تلفزيون أبو ظبي

• مشاركة في المهرجانات الغنائية المحلية والعربية .

التكريمات

• مهرجان الغردقة الدولي للغناء في مصر

• مهرجان مراكش للفنون الشعبية في المغرب

• مهرجان الأغنية العربية في المغرب

• مهرجان الربيع في سورية

• مهرجان بصرى الدولي في سورية

• مهرجان سينما الشباب في سورية

• مهرجان بابل في العراق

يذكر أن الزميل غازي قد فاز بالمرتبة الأولى خلال الانتخابات الترميمية لمجلس النقابة التي جرت خلال انعقاد المؤتمر العام الأسبوع الماضي.