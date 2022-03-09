09, 03, 2022 - 6:58 مساءً

انتخاب الفنان محسن غازي نقيباً للفنانين في سورية

ثقافة وفن 

خاص البعث ميديا – بسام عمار:
انتخب مجلس نقابة الفنانين اليوم في جلسة استثنائية الزميل محسن غازي نقيباً للفنانين.
والزميل من مواليد حماة 1961 وهو مخرج إذاعي وممثل ومطرب سوري يحمل إجازة في الفنون المسرحية – قسم التمثيل عام 1984، وهو عضو في النقابة منذ العام 1984 ورئيس فرع ريف دمشق (1998 – 2006)، وعضو مجلس النقابة المركزي ( 2008 – 2020) ونائب نقيب الفنانين) 2008 – 2014 (وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب ( 2009 – 2013 ) وعضو مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الأول ( 2012 – 2016) والدور التشريعي الثالث (2020 – 2024).
أبرز الأعمال في السينما
• فيلم ليالي بن آوى للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد
• فيلم ما يطلبه المستمعون للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد
• فيلم الإفطار الأخير للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.
• فيلم نجوم النهار للمخرج أسامة محمد.
في التلفزيون
• مسلسل الولادة من الخاصرة الجزئين الثاني والثالث
• أوركيديا.
• ذكريات الزمن القادم
• رائحة الروح
• أبو زيد الهلالي
• دقيقة صمت
• نبتدي منين الحكاية
• هولاكو
• ليل المسافرين
• عندما تشيخ الذئاب
في الإذاعة :
إخراج أكثر من 3000 ساعة درامية إذاعية لمجموعة من المسلسلات والبرامج الدرامية الأسبوعية واليومية منذ العام 2009 ولغاية اليوم، أهمها:
• البرنامج اليومي : من الآخر
• البرنامج اليومي: من قلب الناس
• تمثيلية الأسبوع : عناوين مختلفة
• برنامج أسبوعي : حكايا من الوطن
• مسلسل أنت عيني
في الغناء:
• عشرات الأغاني في الإذاعة السورية
• في التلفزيون السوري
• في الإذاعة الجزائرية
• إذاعة أبو ظبي
• تلفزيون أبو ظبي
• مشاركة في المهرجانات الغنائية المحلية والعربية .
التكريمات
• مهرجان الغردقة الدولي للغناء في مصر
• مهرجان مراكش للفنون الشعبية في المغرب
• مهرجان الأغنية العربية في المغرب
• مهرجان الربيع في سورية
• مهرجان بصرى الدولي في سورية
• مهرجان سينما الشباب في سورية
• مهرجان بابل في العراق
يذكر أن الزميل غازي قد فاز بالمرتبة الأولى خلال الانتخابات الترميمية لمجلس النقابة التي جرت خلال انعقاد المؤتمر العام الأسبوع الماضي.

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