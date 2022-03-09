انضمام عشرات المطلوبين إلى مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة

وسط دعوات من المجتمع المحلي بزيادة عدد مراكز التسوية ليتمكن جميع المشمولين بها من العودة إلى حياتهم الطبيعية في مناطقهم، التحق اليوم عشرات المطلوبين بعملية التسوية التي طرحتها الدولة لترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة في محافظات دير الزور وحلب والرقة.

وذكر مراسلو سانا من مراكز صالة العامل بدير الزور والسبخة بالرقة ودير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي أن “لجان التسوية استقبلت اليوم عشرات المشمولين بالتسوية من المدنيين بينهم متخلفون عن خدمة العلم والعسكريين الفارين من الخدمتين الاحتياطية والإلزامية وسط ارتياح كبير بين الأهالي وإجراءات ميسرة وسريعة”.