قوات روسيا: “500 سلاح منها أسلحة ثقيلة للناتو وذخائر في زابوروجيا”

نقل موقع روسيا اليوم عن ممثل قوات الحرس الوطني قوله للصحفيين “إنه في سياق السيطرة على محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية تم العثور فيها على أكثر من 500 قطعة سلاح بما في ذلك أسلحة ثقيلة للناتو وكمية كبيرة من الذخائر في وحدات توليد الكهرباء بالمحطة”.

وأشار ممثل قوات الحرس الوطني إلى أنه تم أيضاً العثور على منصات لإطلاق نار للمسلحين على وحدات توليد الكهرباء لافتاً إلى أنه تم إطلاق النار على القوات الروسية من المباني الإدارية خلال عملية السيطرة عليها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الرابع من آذار الجاري سيطرتها بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية الواقعة جنوب أوكرانيا.