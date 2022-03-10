أكثر من 6 ملايين و41 ألف وفيات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 6 ملايين 41 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 451038842 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 6041963 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 385448904 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 988572 حالة وفاة من أصل 81045724 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 515940 حالة وفاة من أصل 42979585 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 653498 حالة وفاة من أصل 29193268 إصابة.