البحري يعود لملاعبنا من بوابة جبلة

أعلن نادي جبلة عن تعاقده مع الكابتن ماهر بحري لقيادة النوارس فيما تبقى من مباريات الدوري الكروي الممتاز والبطولة الآسيوية، وجاء الإعلان عن التعاقد مع البحري عقب خسارة الفريق مع ضيفه الوحدة بملعب البعث في جبلة ضمن الجولة 15 للدوري الكروي الممتاز، وبهذا تكون عودة البحري لملاعبنا من بوابة جبلة بعد أن غادر إلى لبنان وتولى تدريب فريق النجمة.

البحري والذي سبق له تدريب عدة فرق محلية بدورينا على دراية كاملة بفرقنا كافة وهو ما سيسهل المهمة عليه باستعادة جبلة لمكانته وموقعه بين فرق المقدمة، أكد لـ ” البعث ميديا” أن جبلة فريق كبير وله تاريخ مميز ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين القادرين على العودة بالفريق لمكانه الطبيعي وتجاوز المرحلة الحالية وذلك من خلال العمل والجهد المشترك ما بين الجهاز الفني والإدارة ودعم الجماهير، وأشار البحري إلى أن نقطة البداية ستكون على الجانب النفسي للاعبين لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على العودة لسكة الانتصارات.

بدوره أشاد المحامي سامر محفوض رئيس نادي جبلة بالكابتن ماهر البحري وقال إنه يمتلك إمكانيات فنية مشهود له بها بملاعبنا والملاعب العربية، وكلنا أمل أن يوفق وجهازه الفني والإداري المساعد بإعادة الألق لفريقنا وتخطي المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق.

اللاذقية – خالد جطل