الرفيق الهلال من دوما.. ضرورة التحام القيادة الحزبية القاعدية بالجماهير وخدمتهم

تتابع الشعب الحزبية على امتداد مساحة القطر عقد مؤتمراتها السنوية ففي فرع ريف دمشق عقدت شعبة دوما الأولى مؤتمرها في مقر الشعبة بمدينة دوما، بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد الذي نقل تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد لأهالي مدينة دوما،

وأشار الرفيق الهلال إلى الحرص والاهتمام الكبير من قائد الوطن بهذه المنطقة وقد تمثل ذلك الحرص في الزيارة التي قام بها القائد وممارسة حقه الدستوري بالانتخابات الرئاسية في هذه المنطقة المطهرة من الإرهاب، منوهاً إلى أن هذا الاهتمام الكبير يحمل الرفاق البعثيين مسؤولية مضاعفة للنهوض بهذه المنطقة وتعزيز العمل الميداني المفيد والخلاق.

وأكد الرفيق الهلال على ضرورة التحام القيادة الحزبية القاعدية بالجماهير وخدمتهم وأن يكونوا قادرين على المجابهة والمناقشة لتصحيح الأفكار الهدامة والسوداوية التي سعى أعداء سورية لتمريرها في عقول الأهالي، لافتاً إلى أن البيئة مناسبة للبعث تماماً في هذه المرحلة لأن السوريين أصبحوا قادرين على التمييز وأدركوا تماماً حجم التضحيات التي قدمها البعث والإنجازات التي قدمها لسورية.

وشدد الرفيق الهلال على ضرورة الاهتمام بالتقارير المقدمة بشكل أكبر من خلال تسمية الأمور وعدم المحاباة أو محاولة تحسين الواقع التنظيمي وإعطاء الصورة الوردية.

واختتم الرفيق الهلال حديثه بشرح للواقع السياسي والتطورات الحالية مشيراً إلى أن التوصيف الدقيق للمرحلة الحالية هو ما قاله الرئيس الأسد بأنها مرحلة إعادة تصحيح التاريخ وقد كانت البداية من سورية فكان الانتصار الذي تحقق فيها هو بداية لإنهاء عصر القطب الواحد.

من جانبه الرفيق رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق قدم شرحاً للواقع الحزبي والتنظيمي وأجاب على المداخلات التنظيمية المتعلقة بعمل الفرع.

وقدم الرفيق معتز جمران محافظ ريف دمشق شرحاً للواقع الخدمي وأجاب على المداخلات الخدمية المطروحة، كما ناقش الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي التقرير المقدم.

واختتم المؤتمر بالتصويت على المقترحات والتوصيات وتلاوة برقية حب وولاء للقائد بشار الأسد.