تحذيرات من تشكل السيول في الوديان.. الأرصاد: الأجواء غائمة ماطرة

ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة توال انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ذات منشأ قطبي تمتد في طبقات الجو كافة.

المديرية بينت أن الجو يكون بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً خاصة في المنطقة الساحلية محذرة من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة والوديان.

وبحسب النشرة الصادرة عن المديرية، تكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة مع ساعات المساء.

وبالنسبة للرياح، لفتت المديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كيلومتراً في الساعة أحياناً على المناطق الغربية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

وعن طقس يوم غد، توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية، ويكون الجو بارداً جداً وغائماً ماطراً على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، خاصة في المنطقة الساحلية، وثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر، وممزوجة ما دون ذلك خاصة على المناطق الشمالية والجزيرة.