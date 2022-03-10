“دور وسائل الاتصال في تشكيل الرأي العام ” على طاولة ملتقى البعث للحوار

درعا – دعاء الرفاعي:

تركز ملتقى البعث للحوار الذي نظمه اليوم مكتب الإعداد والثقافة والاعلام الفرعي لحزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة درعا حول “دور وسائل الاتصال في تشكيل الرأي العام” للرفيق الإعلامي أسامة شحادة الذي أشار إلى دور الإعلام الوطني في مواجهة الحرب الإعلامية رغم الإمكانيات “المتواضعة” التي يمتلكها قياسا بما يمتلكه أعداء الوطن لاسيما مع بداية سنوات الحرب مبينا أن أهمية الإعلام وخطورته تكمنان في تشكيل الوعي الفردي والجمعي وفي توجيه الرأي العام باتجاهات معينة وتشكيل الفضاء الإعلامي الواسع من خلال وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل الاتصال الحديثة المتمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي .

ورأى شحادة أن الإعلام الوطني استطاع فضح المخططات الاستعمارية والأهداف المعادية وكشف التضليل الإعلامي الذي انتهجه العدو مستخدما أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتشويش الحقائق ونشر الإشاعة والأكاذيب وفنون الدعاية لإضعاف المعنويات واختراق المجتمع، مؤكدا أن وعي المجتمع السوري في تلك المرحلة لعب دورا هاما في دحض الشائعات التي طالت كافة المجالات التي من شأنها إحباط ونسف إرادة الشعب السوري،مشيرا إلى الدور الحيوي والهام لوسائل التواصل الاجتماعي في تكوين ورسم صورة للرأي العام في الوقت الحاضر إضافة إلى ديمومة وسرعة وديناميكية هذه الوسائل في تكون رأي الأغلبية ولهذا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي شريان حيوي ومغذي نشط للعقول البشرية فهي تعتمد على عدة عوامل منها مدى مصداقية وهدف هذه المواقع، وغيرها من العوامل والتي تلعب دور في تكوين رأي عام او غالب لدى المتلقي أو المشاهد مبينا أهمية الفئات التي تستهدفها هذه الوسائل في وقتنا الحالي.

بدورها الرفيقة ذودة محارب رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والاعلام التي أدارت الملتقى بينت أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب ثقافة إعلامية يجب تدريسها في المدارس والجامعات ولجميع شرائح المجتمع مؤكدة أن الإعلام الحقيقي صورة الواقع والمجتمع ويجسد تطلعاته وأفكاره.

حضر الملتقى أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المهندس لؤي خريطة محافظ درعا وحشد من الفعاليات الرسمية والثقافية في المحافظة.