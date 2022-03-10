طلبة جامعة حلب في وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها

دعماً لروسيا وشعبها نفذ طلاب وأساتذة جامعة حلب والعاملون فيها صباح اليوم في ساحة الجامعة وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها.

وعبرت جموع الطلبة المحتشدة عن وقوفها التام وتضامنها مع الشعب الروسي الصديق ومع القيادة الروسية في العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونباس، كما أكدت على حق روسيا المشروع في حماية المدنيين الآمنين في دونيتسك ولوغانسك والدفاع عنهم في وجه الممارسات النازية للقوميين في أوكرانيا والمستمرة منذ سنوات خلت.

وبين المتضامنون أن الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها من حلفائها الغربيين هم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن الخراب والدمار والدماء التي هدرت في أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من العالم.