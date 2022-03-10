مركز هاتف الزبداني بنسبة إنجاز 60%

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

بين مدير مركز هاتف الزبداني المهندس عدنان دياب انه وصلت نسبة إنجاز إعادة تأهيل مقسم البلدة إلى 60% من أعمال الترميم و الصيانة وسيتم وضعه بالخدمة فور الانتهاء، علماً أن سعة المقسم 4000 خط هاتفي قابل للزيادة

وأشار دياب إلى أن مركز هاتف الزبداني يخدم ، كامل مدينة الزبداني و محيطها، ولم يخف دياب الصعوبات التي تواجه العمل كعدم توفر الكهرباء في المنطقة وصعوبة تأمين المحروقات إضافة لنقص التمويل في بادئ الأمر ، علماً أن أعمال التأهيل والترميم بدأت منذ اربعة اشهر.