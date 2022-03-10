موسكو تحظر تصدير الأخشاب إلى الدول المعادية!

صاغت وزارة الصناعة والتجارة الروسية مشروع قانون لحظر تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنوعة منها إلى الدول التي فرض عقوبات على روسيا.

حيث ذكرت الوزارة في بيان أنها اقترحت فرض الحظر بحلول نهاية هذا العام، مضيفة بأنه يجب أن يشمل هذا الحظر الدول المدرجة في قائمة البلدان غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوزارة، سيضمن ذلك تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الخام بالأسعار المعقولة، بالإضافة إلى تحفيز زيادة أخرى في عمق معالجة الأخشاب داخل البلاد.

الوزارة الروسية أكدت أن لب خشب البتولا (المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق) ورقائق الوقود الخشبية، التي سيشملها الحظر، تعتبر من السلع الأساسية الهامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وعلى سبيل المثال تبلغ حصة روسيا ما بين 10٪ و 15٪ من استهلاك فنلندا لهذه المواد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على بديل لها في مرة واحدة.

كذلك دعت الوزارة إلى منع تصدير المواد الخام اللازمة لتصنيع ألواح الخشب الرقائقي (خشب الأبلكاش أو الخشب المعاكس)، على خلفية رسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية من هذا النوع.