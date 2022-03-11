طائفة الأرمن البروتستانت في حلب تحتفل بتخريج 120 متدرباً ومتدربة في عدد من المهن

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

احتفلت طائفة الأرمن البروتستانت في حلب مساء اليوم بتخريج 120 متدرباً ومتدربة اتبعوا دورات تأهيل وتدريب لمدة ثلاثة أشهر في عدد من الأعمال المهنية بهدف دعمهم تقنياً ومالياً وتمكينهم من اطلاق مشاريعهم الخاصة ودخولهم سوق العمل.

القس الدكتور هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية قال عملنا ينطلق من شعار الأمل بالعمل وإيماناً منا بأن الشباب عماد المستقبل ، وهذه الدورة التدريبية المهنية والتي تستهدف 120 مشاركاً هي تجسيد فعلي وعملي لهذا الشعار لدعم الشباب لدخولهم سوق العمل من خلال إطلاق مشاريع خاصة بهم وتأمين مستقبلهم وإعالة أنفسهم وأسرهم وليكونوا شركاء حقيقين في بناء الوطن.

وبينت ماريا بوشكزنيان منسقة البرنامج التدريبي أن هذه الدورة والتي تقام بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط هي الثالثة على التوالي وشملت 14 مهنة منها – المكياج والتجميل وقص الشعر وصيانة الحواسيب والموبايلات والتصوير والمونتاج وشبكات الاتصالات الأندرويد ودورات في صيانة وتركيب الطاقة الشمسية في كيفية صناعة الحلويات والأطعمة.

وأشارت المنسقة ماريا أنه سيتم توزيع التجهيزات والمعدات على المتفوقين من المتدربين خلال أسبوع والذي بلغ عددهم 102 متدرباً ومتدربة ليتسنى لهم البدء بتنفيذ مشاريعهم وأعمالهم ، مشيرة إلى أن الكنيسة تسعى على استمرار هذا لبرنامج بشكل سنوي مدعماً بالعديد من الخطط والبرامج لدعم الشباب.

ميشلين دوشة احدى المتدربات المتفوقات أشارت الى أنها اكتسبت فائدة وخبرة كبيرة من اتباعها دورة تدريبية في المكياج والتجميل ، ما سيمكنها في تنفيذ مشروعها الخاص ودخول سوق العمل والاعتماد على نفسها.

المتدرب علاء صلاح الدين أوضح بدوره أنه شارك في قسم تركيب وصيانة الطاقة الشمسية أن الدورة كانت مفيدة للغاية وهي فرصة كبيرة للشباب لتعلم مختلف أنواع المهن وتوفير فرص عمل ضمن مشاريع خاصة لهم.

حضر الاحتفال وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني وأمين فرع حلب للحزب احمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس المدينة وفعاليات رسمية وعملية واجتماعية.

تصوير – عماد مصطفى