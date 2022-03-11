نعية فاضل.. الرفيق ” محمد سعيد بخيتان ” الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي سابقاً

الفقيد من مواليد ١٩٤٥ – حتى ٢٠٢٢

( بداية مشواره في ستينات القرن الماضي – حتى تقاعد في عام ٢٠١٣)

نبذة عن حياته :

عام ١٩٦١ مرشح بالأمن السياسي في حمص

تخرج من الكلية الحربية

عام١٩٦٤وحاصل على شهادة الحقوق جامعة دمشق

سيرته الذاتية و المناصب التي تبوأها:

عام ١٩٦٤ -١٩٦٨ ضابط في سجن قلعة دمشق

عام ١٩٦٨ مدير ناحية اريحة في ادلب

عام ١٩٦٩ ضابط في إدارة المخابرات العامة

عام ١٩٧٠ إلى -١٩٧٨رئيس فرع مخابرات حلب( امن الدولة)

عام١٩٧٩ ضابط في ادارة الأمن الجنائي

عام١٩٨٦ مدير إدارة مكافحة المخدرات في سورية

عام١٩٨٧ رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق باب مصلى

عام١٩٩٢ محافظ حماه

عام٢٠٠٠ رئيس مكتب الأمن القومي(المكتب الوطني حاليا ) و عضو قيادة قطرية

٢٠٠٥ -٢٠١٣ الأمين القطري المساعد لحزب البعث…

(٥٣ سنة خدمة )

من الستينات إلى التقاعد ٢٠١٣

مواليد ١٩٤٥ – حتى وفاته ٢٠٢٢

الرفاق العاملون في الإدارة والتحرير بدار البعث يتقدمون من ذوي الفقيد بأحر التعازي متضرعين إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته