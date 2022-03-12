الاتصالات تنفي لـ “البعث ميديا” رفع رسوم جمركة الأجهزة الخلوية والهيئة الناظمة تبين كيفية التأكد من ذلك

خاص البعث ميديا:

تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي أخباراً حول رفع رسوم جمركة الأجهزة الخلوية بنسبة ١٠٠%، البعث ميديا تابع الموضوع حيث نفى رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الإتصالات التقانة رضا بني المرجة مثل هذه الأخبار مؤكداً عدم صحتها، وأضاف بني المرجة أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بينت قبل أيام أن الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخلوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (*134#) ولا صحة للنشرات المتداولة حول أجور التصريح.

وأكدت الهيئة أنه على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد Sytraحصراً.