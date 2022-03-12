الاعلان عن اطلاق تنفيذ مشروع نفق خدمي وتجاري في ساحة الجامعة بحلب

حلب – معن الغادري

أعلن محافظ حلب حسين دياب اليوم خلال افتتاح اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات في حلب عن إطلاق مشروع إنشاء نفق خدمي تجاري في ساحة الجامعة.

وبين دياب أن المشروع سيسهم في تخفيف الازدحام وتأمين تنقل الطلاب بأريحية وسلاسة ، كما سيقدم المشروع خدمات عامة و استثمارية في هذا الموقع الاستراتيجي والحيوي.

وسيقام المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع ومساحة فناء 1900 متر وبطول 120 م/ ط وعرض من 60 إلى 35 متر.

ويضم المشروع والذي سيكون ثنائي الاتجاه للمشاة 80 محلاً تجارياً وحوالي 10 أكشاك.

وعلمت البعث أنه سيتم إحداث شركة مساهمة لاستثمار العقد الطرقية والجسور مهمتها تأمين خدمات عامة وحل أزمة المرور والنقل في المحافظة.