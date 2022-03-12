تسوية أوضاع العشرات من المطلوبين في مدينة دير الزور وتل عرن ودير حافر في حلب

انضم اليوم عشرات المطلوبين إلى عملية التسوية في دير الزور وحلب بينهم عدد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية تمهيداً لانضمامهم إلى صفوف الجيش العربي السوري بينما لم يفتح مركز التسوية في بلدة السبخة بريف الرقة أبوابه اليوم بعدما قررت الجهات المعنية جعل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بدلاً من الجمعة فقط.

وذكرت سانا بدأت مراكز صالة العامل بمدينة دير الزور ومركزي تل عرن ودير حافر في حلبن عملية التسوية متواصلة وسط إقبال جيد من المشمولين بها وتسهيلات من قبل اللجان المختصة.

ولفت ا إلى أن عدداً من الذين تمت تسوية أوضاعهم أكدوا أن العشرات من المشمولين بالتسوية يحاولون الوصول إلى مراكزها من مناطق انتشار ميليشيا “قسد” أو مجموعات إرهابية لتسوية أوضاعهم بعد معرفتهم بالإجراءات السهلة والبنود التي تنص عليها التسوية والتي تضمن لهم العودة إلى مناطقهم ومجتمعاتهم والالتحاق بصفوف الجيش.