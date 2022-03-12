حصيلة متميزة للاعبي سورية في بطولة آسيا للياقة البدنية

في أول مشاركة خارجية لهم نجح لاعبو منتخبنا الوطني للياقة البدنية في تحقيق حضور قوي خلال بطولة آسيا التي اختتمت ظهر اليوم في جزيرة كيش الإيرانية، حيث أحرز ثنائي منتخبنا محمود زهيرة وعمار حمدان برونزية الزوجي للمستوى الفضي، كما توج لاعب منتخبنا عبد العزيز زرلي ببرونزية فئة الشباب للمستوى الذهبي، إضافة لثلاث برونزيات للاعبين محمود زهيرة وعمار حمدان وعبد العزيز الزرلي خلال المنافسة الجماعية في المستوى الفضي،وأحرز لاعب منتخبنا محمود زهيرة فضية الفردي للمستوى الفضي.

رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية منار هيكل أكد ل” البعث ميديا” خلال اتصال هاتفي من إيران أن ماحققه لاعبونا يعتبر انجازا جيدا قياسا بحداثة اللعبة وكونها أول بطولة خارجية يشارك بها اللاعبون ، مشيرا إلى أن المستوى العام للبطولة القارية كان قويا بتواجد لاعبي المنتخب الإيراني ” بطل العالم” في اللعبة.

وبين هيكل أن الطموح في هذه الرياضة الرشيقة هو الوصول لمنصات التتويج العالمية كونها تعتمد على القوة والتحمل والرشاقة دون حاجة لمنشطات أو هرمونات أو نظام غذائي صارم، كاشفا أنه على هامش البطولة حصل الحكمان سمير اسماعيل ومنار هيكل على الشارة الدولية لتحكيم تحديات اللياقة البدنية.

يشار إلى أن اللياقة البدنية عبارة عن ستة تمارين دون تقسيم لأوزان المشاركين والفائز يكون صاحب العدد الأكبر من العدات في كل تمرين.

البعث ميديا – مؤيد البش