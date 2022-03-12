ماشطة للبعث ميديا.. السورية للتجارة تعمل على تأمين زيت دوار الشمس ولا قرار بحصرية بيعه في صالاتنا

بين معاون مدير عام السورية للتجارة الياس ماشطة للبعث ميديا ان المؤسسة تعمل على تأمين زيت عباد الشمس وتوفيرها عبر البطاقة الذكية وانه إلى الآن لا يوجد مؤشرات لفقدان المادة خاصة انه تم الاتفاق على استيراد كميات إضافية وتوزيعها في صالات السورية، مضيفاً: أما فيما يتعلق بالإشاعات التي نشرت حول منع المحلات التجارية أو البقاليات من بيع المادة وحصرها فقط في صالات السورية للتجارة، بين ماشطة انه لايوجد أي قرار بهذا الشأن وانه لم يرد من قبل الوزارة أي توجهات لحصر بيع هذه المادة في منافذها، وهي مازالت متوفرة في الأسواق ولكن قد يكون البعض أراد احتكارها لرفع سعرها.

وهنا لابد لنا من التنويه بان مادة الزيت واجهت ارتفاع للأسعار عالميا وخاصة في دول أوروبا كايطاليا واسبانيا، ولعل هذا مادفع العديد من التجار لاستغلال الموقف والاستفادة منه لزيادة أرباحهم.

البعث ميديا || دمشق – ميادة حسن