الثلوج تعيق حركة السير.. طرقات غير سالكة في المحافظات

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق بمحافظات حمص واللاذقية وطرطوس وحماة والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

حيث بينت إدارة المرور أن جميع الطرق في محافظة حمص سالكة عدا طريق شين ضهر القصير مشتى الحلو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية، جميع الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وطريق مركية مقامات بنى هاشم وطريق بيت ياشوط بشيلي وطريق بيت ياشوط المنيزلة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، فيما طريق القرندح الشعرة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

أما عن طرقات محافظة طرطوس، فكل الطرق سالكة عدا طريق العنازة التون الجرد الفروخية الجديدة خربة السنديانة وطريق مصييت الشندخة بيت جاش نجل الجرد وطريق الشيخ علي المجدل في منطقة بانياس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القدموس، طريق القدموس الطواحين وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ولفتت المديرية إلى أن الطرق في حماة سالكة عدا طريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح وطريق جورين صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

إضافة إلى أن طريق مصياف القدموس ومصياف الحيلونة ومصياف الشيحة ومصياف طير جبة جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وكل الطرق في محافظة القنيطرة سالكة، عدا طريق خان أرنبه حضر غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا طريق شهبا نمرة وشهبا غيضة وطريق أم ظبيب نمرة تيما والطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وكانت إدارة المرور خصصت الأرقام الهاتفية 5422703 -5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.