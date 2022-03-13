ريف الحسكة.. مظاهرات ضد ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي

مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المدنيين وحياتهم العامة التي ترتكبها ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية خرج اليوم أهالي قرية مخروم وعدد من القرى المحيطة بها في ريف الحسكة بمظاهرات تطالب برحيل هذه الميليشيا وتندد بممارساتها وسرقتها لممتلكاتهم بحجج وذرائع واهية.

مصادر أهلية ذكرت أن العشرات من أهالي قرية مخروم بريف الحسكة خرجوا في مظاهرة ضد الممارسات القمعية لمسلحي ميليشيا “قسد” رافعين لافتات ومرددين هتافات تدعو إلى طردهم من المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي قرى عين الحارة وعب الشوك والسرب انضموا إلى مظاهرة أهالي مخروم وقاموا بقطع طريق أبيض-الحسكة-الرقة بالإطارات المشتعلة والحجارة منددين بسرقة ميليشيا “قسد” للنفط السوري والأملاك واعتداءاتهم اليومية على المدنيين.