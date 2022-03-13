قتلى جراء استهداف القوات الأوكرانية مستشفى في دونيتسك

استهدفت القوات الأوكرانية بقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ صباح اليوم مستشفى في مدينة فولنوفاخا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال مراسل وكالة نوفوستي الروسية الذي صور الحادث بالفيديو إن القوات الأوكرانية قصفت المستشفى ثم استخدمت المرضى بمن في ذلك النساء دروعاً بشرية وبعد مغادرتها قامت بتلغيم المباني هناك موضحاً أن مبنى مستشفى فولنوفاخا المركزي تعرض لأضرار جسيمة.

كما أوضح العاملون في المستشفى أنه تم انتشال جثث 6 مرضى داخل المستشفى في وقت تتواصل فيه عمليات رفع أنقاض الجدران .