آخر تحديث لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 6 ملايين و65 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 458115978 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6065346 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 391303870 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 993771 حالة وفاة من أصل 81173430 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 515907 حالات وفاة من أصل 42993213 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 655078 حالة وفاة من أصل 29368776 إصابة.