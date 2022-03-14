أجواء غائمة جزئيا وجليد في المناطق الداخلية ليلا

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة قطبية تمتد في طبقات الجو كافة .

ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر ويكون الهطل ثلجياً أو ممزوجاً بالثلج فوق منطقة القلمون شديد البرودة ليلاً محذرة من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغداً يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 11 درجة مئوية ويكون الجو بارداً وغائماً بشكل عام يتحول إلى غائم وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 800 م وممزوجاً دون ذلك ويكون شديد البرودة ليلاً ويحذر من تشكل الجليد والضباب وحدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية .