إعلان قائمة منتخب سورية بكرة القدم لمباراتي لبنان والعراق
أعلن المدير الفني لمنتخب سورية بكرة القدم للرجال غسان معتوق القائمة التي ستخوض مباراتي لبنان والعراق ضمن تصفيات كأس العالم أواخر الشهر الجاري.
وضمت القائمة ابراهيم عالمة وخالد الحجي عثمان وأحمد مدنية وحسين رحال وأحمد الصالح وعمرو ميداني وعبد الله الشامي وسعد أحمد ويوسف احمد وحسين جويد ومؤيد الخولي وخالد كرداوغلي وعمرو جنيات ومؤيد العجان وثائر كروما وكامل حميشة ومحمد العنز واوليفر كاسكاوا ومحمد الحلاق ومحمد ريحانية ومصطفى جنيد ومحمد المرمور وملهم بابولي وحسام عايش ومحمود المواس وإياز عثمان وعلاء الدالي ومارديكيك مارديكيان ومحمود البحر وعمر خريبين وعمر السومة.