إليكم حالة الطرق العامة لهذا اليوم

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها صباح اليوم أن طريق عرنة قلعة جندل بقعسم في منطقة قطنا بمحافظة ريف دمشق سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة حمص.. طريق ضهر القصير شين رباح غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

محافظة اللاذقية.. الطرق المؤدية من وإلى ناحية صلنفة وطريق عام المزيرعة عين الدار ودير ماما وطريق المزيرعة السراج وطريق المزيرعة كرم المعصرة جوبة برغال وطريق عام الحفة قشبة عرامو وطريق عام عين التينة بستا الحجر ليفين وطريق عام الحجر صلنفة وطريق جوبة برغال الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وجوبة برغال القرداحة وطريق جوبة برغال حرف المسيترة القرندح الغاب وطريق حرف المسيترة العامود عين الحياة وطريق مركية مقامات بني هاشم اسطمنا وطريق عام بيت ياشوط الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية حمام القراحلة سالكة باستثناء طريق حمام القراحلة خرايب سالم بسطوير وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية بيت ياشوط وطريق عين الشرقية بترياس قرن حلية غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الدالية غير سالكة باستثناء طريق الدالية وادي القلع فهو سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة طرطوس.. طريق العنازة التون الجرد الفروخية الجديدة خربة السنديانة وطريق مصييت الشندخة بيت جاش نحل الجرد وطريق الشيخ علي المجدل في منطقة بانياس غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القدموس طريق القدموس الطواحين وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين وطريق القدموس مصياف غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة صافيتا طريق عام كفر جوايا حصن سليمان محطة البث غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

محافظة حماة.. طريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح جورين صلنفة وطريق مصياف القدموس الحيلونة الشيحة طير جبة وادي العيون البيرة قصية وطريق عين حلاقيم عين الشمس برشين وطريق نهر البارد بيت ياشوط سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة القنيطرة.. طريق خان أرنبه حضر غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

محافظة السويداء.. طريق شهبا نمرة وشهبا غيضة وطريق أم ضبيب نمرة تيما والطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى.

وتذكر إدارة المرور المواطنين بالاتصال على الرقمين (5422703) و (5411365) للاستعلام عن حالة الطرق.