الجعفري يبحث وهوبراتين مجالات عمل منظمة العون الكنسي النرويجي بسورية

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور بشار الجعفري، مع الأمين العام لمنظمة العون الكنسي النرويجي، داغفين هوبراتين، عمل المنظمة والمجالات التي ستنشط فيها في سورية، ولا سيما في قطاعات المياه والإصحاح والحماية.

وأكد الجعفري أهمية دور المنظمة في التخفيف من معاناة المواطن السوري، خاصة أنها شاهد عيان على تلك المعاناة في إطار تنفيذ خططها على أرض الواقع، موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الأخلاقية وغير الشرعية أساس معاناة الشعب السوري سواء في المجال الاقتصادي أو المياه أو غيرها من المجالات.

وأشار إلى ضرورة التزام منظمة العون الكنسي النرويجي وغيرها من المنظمات غير الحكومية بما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2585، لجهة ضرورة الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي المبكر، وأن تضم صوتها إلى أصوات الدول والمنظمات المطالبة برفع تلك الإجراءات القسرية غير الشرعية.

كما شدد على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة ووزارة الموارد المائية بهدف إيجاد سبل لدعم الأنشطة الإنسانية في سورية، داعيا إياها إلى الاستفادة من الشراكة مع الشريك الوطني وهو الأمانة السورية للتنمية لتنفيذ المشاريع والبرامج المرسومة في خطة العام الجاري.

من جانبه، عرض الأمين العام لمنظمة العون الكنسي النرويجي أهم البرامج والمشاريع التي نفذتها المنظمة، والتي تعمل على تنفيذها في مجالات المياه والإصحاح والحماية، معرباً عن شكره لسورية على منحها الموافقة للمنظمة على النشاط في سورية.

وأكد هوبراتين أن تأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على حياة المواطن السوري واضح للعيان، لافتاً إلى أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها للمساهمة بشكل فعال في التخفيف من تلك المعاناة.

هذا وحضر اللقاء رئيسة قسم الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين وريف الحلبي، ومديرة إدارة المنظمات رانيا الحاج علي، ومدير مكتب نائب الوزير الدكتور يامن يسوف، والدكتور نزار كبيبو من مكتب نائب الوزير، ومن الجانب الضيف الوفد المرافق للأمين العام لمنظمة العون الكنسي النرويجي بحضور ممثل عن الشريك الوطني (الأمانة السورية للتنمية).