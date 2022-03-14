عروض فرنسية للفنانين المعارضين لبوتين من روسيا وأوكرانيا

طرحت وزارة الثقافة الفرنسية عرض بقيمة مليون يورو عن طريق إنشاء صندوق لاستقبال الفنانين الأوكرانيين والمهنيين الثقافيين الذين يرغبون في ذلك، وهو جهاز “مفتوح للفنانين الروس المعارضين”.

ويضاف إلى صندوق الدعم هذا “مظروف 300 ألف يورو لاستقبال الطلاب” في المدارس، في دراسات الفن على وجه الخصوص، التي تخضع لإشراف وزارة الثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة روزلين باشلو في بيان صحفي: “سيتم مساعدة الفنانين باللغتين الروسية والأوكرانية، لتوجيه أنفسهم عبر منصة الهاتف. مع أحبائهم، يمكن استيعابهم في إقامات فنية لمدة 3 أشهر”.

بالإضافة إلى الاستقبال في حالات الطوارئ، يجب أن تسمح الأموال بدعم الإبداع الفني، على سبيل المثال من خلال المنح البحثية أو المساعدة في نشر العروض.

وكانت باشلو قد أعلنت بالفعل خلال الأسبوع الماضي أن فرنسا ستساعد الفنانين الروس “الذين أجبروا على النزوح”.

كما طلبت “إلغاء أو تأجيل الفعاليات التي نظمتها المؤسسات الثقافية الروسية الرسمية؛ وكذلك للفنانين الذين اتخذوا موقفاً واضحاً مؤيداً لنظام السيد بوتين”.