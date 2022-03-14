لافروف يؤكد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً وفق القرار الأممي 2254 وتقديم المساعدات الإنسانية دون تسييس.

وشدد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام القطري بموسكو اليوم على وجوب زيادة المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية العاجلة للسوريين وتقديمها دون تسييس وفي مقدمتها دعم تنفيذ مشاريع الانتعاش المبكر للاقتصاد بما في ذلك التزود بالكهرباء والخدمات والمرافق الطبية والتعليمية والبنية التحتية.

وأشار لافروف إلى أنه أكد خلال لقاءيه الأخيرين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون في موسكو وانطاليا على ضرورة استئناف عمل لجنة مناقشة الدستور نهاية الشهر الجاري في جنيف بعيداً عن أي تدخل خارجي.