وزارة الاتصالات والتقانة: تركيب ٢٨٠٠٠٠ خط هاتفي وتخصيص ١٥٣٧٧٦ في حمص

خاص – البعث ميديا

بينت وزارة الاتصالات والتقانة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن سعة المراكز الهاتفية في محافظة حمص ٤٧٥٠٠٠ خط هاتفي، منها ٢٨٠٠٠٠ رقم هاتفي مفعل، مضيفةً أن إجمالي عدد البوابات المخصصة في المحافظة وصل إلى ١٥٣٧٧٦ بوابة ADSL، منها ١٠٦٧٧٧ بوابة إنترنت من مزود تراسل، و ٤٦٩٩٩ بوابة للمزودات الخاصة.

وتابعت الوزارة في بيانها أن فرع اتصالات حمص نفذ مشروع تركيب وحدة نفاذ ضوئية في وادي حنة، لافتةً أن الوحدة تخدم قرى شمسين ووادي الحنة، إضافةً لإعادة الورشات الفنية التابعة للفرع تأهيل المناطق القريبة من مركز البياضة، وتركيب وحدة نفاذ ضوئية في قرية الزارا التي تخدم قرى الزارة وقميري وحصرجية، وأضافت الوزارة أن الفرع قام بتوسيع الشبكات الهاتفية في قرية رام العنز.

وعن خطط فرع اتصالات حمص للعام 2022 قالت الوزارة في بيانها أنها تتضمن صيانة الأضرار التي لحقت بالشبكات الهاتفية في منطقة عشيرة والمضابع، وتوسيع الشبكات الهاتفية في مركز اتصالات المحطة قطاع (النزهة – عكرمة الجديدة).

وبالنسبة لخدمة (الفايبر نت) في المحافظة وهي خدمة تقديم الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية بسرعات عالية تصل حتى 100 ميغا، ذكرت وزارة الاتصالات في بيانها المنشور على موقعها الرسمي أن فرع اتصالات حمص انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تخديم أحياء وشوارع المحافظة بهذه الخدمة، مشيرةً إلى أن عدد المشتركين بالخدمة بلغ 127 مشترك، وتشمل المناطق التي وصلت إليها خدمة FTTH في المرحلة الأولى (شارع الدبلان – شارع الملعب البلدي – شارع الحضارة – جزء من شارع العشاق).

وأكدت الوزارة أن الفرع يعمل خلال العام الجاري على استكمال المرحلة الثانية لهذا المشروع لتصل خدمة FTTH إلى شارع أحمد شوقي وشارع العشاق وشارع طريق طرابلس وشارع راغب الجمالي (أمام السفير)، وشارع زكي الأرسوزي (الغوطة) وشارع الحمرا وشارع اسماعيل صبري ( منطقة الملعب)، وشارع الشافعي (الغوطة).