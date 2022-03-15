الطفل مازن فيصل فندي كاسباروف سوري واعد 

حقق الطفل مازن فيصل فندي بطولة الجمهورية للشطرنج وهو بالصف الثاني ليسافر إلى العراق للمشاركة ببطولة الشطرنج بمشاركة ابطال عرب يبلغوا من العمر 15 عام.

اعترض الكثيرون على سفره جينها كونه صغير جداً بالعمر بالمقارنة مع باقي اللاعبين الذين يكبرونه بسبع سنوات.

بالرغم من ذلك كان اصرار والد مازن لإيمانه بموهبة الطفل الواعدة المنتظرة.

رحلة التحدي بدأت، فكيف لطفل صغير أن يجاري ابطال عرب يكبرونه عمرا وخبرة.

افتتاحية البطولة كانت مع أحد أبطال العراق وانتهت المباراة بالتعادل، وهي نتيجة جيدة نوعا ما.

ليتواجه مازن في المباراة الثانية مع أحد أبطال بلده سوريا وكانت النتيجة تعادل ايضا.

أما المباراة الثالثة كانت مع أحد أبطال مصر لتستمر لأربع ساعات متواصلة ثم تنتهي بالتعادل، بعدها قابل مازن بطل اليمن ويتعادل معه.

مما اثار دهشة المراقبين والحكام العرب بان الطفل ذو ٨ سنوات لعب مباريات مع ابطال عرب دون اي خسارة

مما زاد من ثقة مازن في المباراة الخامسة ويدخل كند قوي امام بطل الجزائر ويتغلب عليه، وليواجه بطل مصر والمرشح الأول في التصنيف ليأخذ لقب بطولة العرب في مباراة مصيرية للسير نحو اللقب، ويستطيع التغلب عليه بعد أربع ساعات ونصف من المهارة والتكتيك ليحقق إنجازاً أشبه بالإعجاز، ليصبح حديث البطولة، ومازن على بعد ثلاث مباريات حتى نهاية البطولة.

نتمنى له كل التوفيق والدعم ليتحصل بطلنا الصغير على لقب البطولة.

البعث ميديا || ناصر الماضي