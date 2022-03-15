الهلال: القطاع الزراعي والعاملين فيه يشكلون أهم ركائز الاستقرار في الحفاظ على الأمن الغذائي

دمشق- البعث

استقبل الرفيق الأمين العام المساعد لحزب المهندس هلال الهلال رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الفلاحين بحضور الرفيقين شعبان عزوز وياسر الشوفي عضوا القيادة المركزية للحزب

بداية نقل الرفيق المهندس الهلال تحيات ومحبة الرفيق بشار الأسد الأمين العام للحزب للرفاق أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الفلاحين وتمنياته بالتوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي والعاملين فيه يحظون باهتمام الرئيس بشار الأسد بشكل كبير لأنهم يشكلون أهم ركائز الاستقرار من خلال الحفاظ على الأمن الغذائي، وقد صدرت خلال السنوات الماضي العديد من القرارات والقوانين التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد الزراعي.

وأضاف الهلال أن دور المنظمة الفلاحية هام جداً وكبير فيقع على عاتقها تهيئة كافة الظروف المناسبة والإمكانات وتذليل المعوقات ليتمكن الفلاح من العمل وليصل إلى ما هو معول عليه من أهداف للتنمية الزراعية ورفد السلة الغذائية، منوهاً بالدور المهم الذي يلعبه الفلاحون في التصدي للحرب التي تحاك ضد سورية والتي تهدف لتجويع الشعب السوري وإضعافه، إلا أن كل حبة أو ثمرة ينتجها الفلاحون في أرض الوطن هي رصاصة في وجه المتآمرين، مؤكداً على ضرورة وجود أعضاء المكتب التنفيذي بين الفلاحين لخدمتهم، وتأمين مستلزماتهم، فكلما زاد عدد المشمولين بخدمات المؤسسة زادت أهميتها والتفاف الناس حولها.

وشدد الرفيق الأمين العام المساعد على ضرورة الابتعاد عن التفرد بالعمل والتمترس بالآراء المغلوطة وغير الفعالة والبحث عن المصلحة العليا والتركيز على العمل الجماعي الفعال، وتنشيط البحث العلمي الزراعي لاستنباط سلالات جديدة تحقّق وفرة بالإنتاج، والعمل على تحويل الجمعيات التعاونية إلى إنتاجية تخصصية لتحقيق الإيرادات لها، وخلق قيمة مضافة بالإنتاج والمساعدة بالتصريف، وتعزيز ثقافة التعاونيات وخلق تنمية مجتمعية زراعية، والاهتمام بواقع الإخوة الفلاحين في المناطق المحررة، والمساعدة بإقامة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه الرفيق أحمد صالح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين أشاد بالتجربة الناجحة المتمثلة بالانتخابات الشفافة والتي مثلت نقلة نوعية ديمقراطية في تاريخ المنظمة وساهمت في تعزيز اختيار الأفضل، مشيراً إلى أن المسؤولية يجب أن تكون جماعية وموزعة على أعضاء المكتب وهي مسؤولية مضاعفة، ومشدداً على ضرورة السعي لتأمين تسويق المحاصيل الزراعية، وخصوصاً أن الزملاء الذين منحونا أصواتهم يعلقون آمالاً عريضة على دور الفلاحين، وقدرة اتحادهم على تطوير آليات عمل المنظمة والنجاح في تحقيق أهدافها.