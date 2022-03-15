لقاء وزيري الخارجية الروسي والإيراني في موسكو لبحث قضايا دولية

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الروس ويبحث معهم قضايا إقليمية ودولية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني سيعطيان خلال مباحثاتهما اهتماماً خاصاً حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق المسار النهائي لعملية التفاوض في فيينا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى الوضع الحالي في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وأضافت: “إننا نعتزم زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع إيران لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي ونتطلع إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية في جميع مجالات التعاون الروسي الإيراني كما نؤكد أن الخطوات العدائية من قبل الدول الغربية فيما يتعلق بفرض إجراءات تقييدية غير قانونية ضد بلادنا لن تمنع روسيا من الحفاظ على تصميمها الداعي إلى التعزيز التدريجي للمجموعة الكاملة من الشراكة متعددة الأوجه مع إيران”.

وحول الوضع في سورية أوضحت الخارجية الروسية أن “الموقف المبدئي لموسكو وطهران يكمن في دعم الاحترام غير المشروط لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والحق المشروع للسوريين في تقرير مستقبل بلادهم بشكل مستقل… حيث يولي الطرفان أهمية كبيرة للتفاعل الفعال في إطار صيغة أستانا”.