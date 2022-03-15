الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء) تحقق ارباحاً للعام الخامس

ذكرت الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء) أن الشركة استطاعت للعام الخامس على التوالي تحقيق أرباح مالية وإعادة إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية وتوزيع خمسين بالمئة من أرباحها على المساهمين فيها العام الماضي وتسديد قسطين من ديونها القديمة قبل العام 2012 للجهات الاعتبارية وهذا العام تمت الموافقة على توزيع كامل الإرباح وبالتالي بإمكان المساهمين استلام أرباحهم مبينة أن اجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة والعشرين ناقش كل الأمور المتعلقة بعمل الشركة.

وأضافت عزيز ان ما حققته الشركة خلال الأعوام الماضية من أرباح وأعمال يعود للإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة وإدارتها لتجاوز الصعوبات الكبيرة التي عانت منها جراء الحرب وخروج أهم وأكبر مشاريعها من العمل كونها تقع تحت سيطرة المسلحين في المنطقة الشرقية (الحسكة والمالكية والمريعية)وتشكل ما نسبته 94 % من أرباحها واليوم المشروع الوحيد الذي يعمل هو في طرطوس وهناك خطط مستقبلية لتطوير العمل.

البعث ميديا || دمشق – بسام عمار