تعديل تعرفة التأليف والترجمة وتحقيق المخطوطات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، قراراً بزيادة تعويضات تعرفة التأليف والترجمة وتحقيق المخطوطات.

ونص القرار في مادته الأولى على تعديل البندين الأول والثاني من المادة الأولى من القرار رقم 871 تاريخ 21-5-2020 ليصبحا على النحو التالي:

أولاً.. التأليف والترجمة من اللغة العربية إلى لغة أجنبية:

أ- الدراسات والبحوث والرواية “27 ليرة سورية للكلمة الواحدة”.

ب- المسرح والقصة القصيرة وأدب الأطفال “36 ليرة سورية للكلمة الواحدة”.

ج- الشعر “45 ليرة سورية للكلمة الواحدة”.

وفي مجال الترجمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية..

أ- الدراسات والبحوث والرواية “60,21 ليرة سورية للكلمة الواحدة”.

ب- المسرح والقصة القصيرة وأدب الأطفال “80,28 ليرة للكلمة الواحدة”.

ج- الشعر “36 ليرة للكلمة الواحدة”.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل المادة الثانية من القرار رقم 871 تاريخ 21-5-2020 لتصبح على النحو التالي:

يتم تحديد التعويضات في أعمال تحقيق التراث ضمن حد أعلى قدره 18900 ليرة للملزمة الواحدة من القطع المتوسط “بما يقارب 3000 كلمة”.