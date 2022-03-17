شعبة قطنا للحزب تعقد مؤتمرها السنوي

عقدت شعبة قطنا لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم مؤتمرها السنوي تحت شعار “حزبنا حزب عريق بتاريخه وتجربته الطويلة والغنية التي أنضجتها سنون النضال على الساحتين الوطنية والقومية” بحضور الرفاق الدكتور غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية والمهندس رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب ومعتز أبو النصر جمران محافظ ريف دمشق وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق للحزب ومدراء الدوائر الفرعية على مستوى المحافظة.

وناقش الحضور خلال المؤتمر الواقع التنظيمي والثقافي والخدمي والمعيشي وطرح أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم قضايا توزيع المقننات من المحروقات والكهرباء وجميع المواد الاستهلاكية بعدالة بين المواطنين بغض النظر عن الكميات الموجودة.

كما ركزت المداخلات على ضرورة الحوار الشفاف والموضوعي في الاجتماعات الحزبية مع ملامسة هموم المواطنين وقضاياهم.

وتحدث الحضور على قضايا خدمية أساسية تخص القرى والبلدات على مستوى شعبة قطنا كإعادة تأهيل المرافق العامة والمؤسسات الخدمية وتأهيلها إضافة لمشكلات النقل الجماعي من وإلى العاصمة ومشكلة مياه الشرب والصرف الصحي في بعض القرى والبلدات.

أمين فرع الحزب الرفيق رضوان مصطفى أكد على أهمية انعقاد المؤتمرات الحزبية كونها تشكل نقطة أساسية في العمل الحزبي، وبين أهمية الدور الكبير لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال فترة الحرب وأكد على أهمية تطوير العمل الفكري والحزبي والسياسي بما يتواكب مع ما تمر به بلدنا من ظروف متسارعة واستعرض واقع الأزمات والظروف التي يمر بها العالم حالياً والأحداث المتسارعة على مستوى المنطقة والعالم.

كما تحدث الرفيق مصطفى عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومنعكساتها على المنطقة والعالم مبيناً أن سورية وروسيا حليفين استراتيجيين.

محافظ ريف دمشق أجاب على تساؤلات المؤتمرين وطروحاتهم لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة يبذلون جهوداً كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا من حربٍ وحصار جائر مؤكداً على أهمية تشارك المجتمع المحلي والفعاليات الاقتصادية مع المؤسسات الرسمية لإتمام وإنجاح أي عمل يصب في مصلحة المواطنين.

البعث ميديا: عزام المنذر