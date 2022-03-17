٢٠٠ ألف غرسة من سورية إلى لبنان

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد

شملت جولة الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني والمهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سورية محطة بحوث أكساد في السن ومشاتل الهنادي ومشتل بوقا في اللاذقية وتحدث المهندس قطنا عن أهمية العلاقات المتبادلة بين البلدين الشقيقين وتعزيز روابط المحبة والأخوة والتعاون في الخبرات والدراسات لافتا إلى أن سورية عانت من آثار الحرب التي قضت على الكثير من الموارد المحلية والبنى التحتية والخدمات واستهدف الإرهاب الكثير من المنشآت الزراعية وأدى إلى دمار كثير من مراكز البحوث والآثار والأراضي وشبكات الري وموارد أخرى ومع ذلك كله لم تتأثر خطط الحكومة السورية واستمرت بدعم الفلاح الذي بقي صامداً ورديفاً للجندي السوري ومازال يوفر احتياجات الشعب من الغذاء .

كما أشار المهندس قطنا إلى تقديم وزارة الزراعة 200 ألف غرسة جديدة كهدية للقطر اللبناني الشقيق والتعاون في تقديم الخبرات في زراعة الأشجار المثمرة والحراجية وبناء كل ما دمرته الطبيعة وخاصة في ظل التغيرات المناخية والحرب الظالمة والحرائق ونوه إلى أن التوسع في زراعة الغراس الحراجية يعتبر رمزاً كبيراً للصداقة والمحبة والتكامل لما يحقق من منفعة مشتركة والشراكة هي الأساس في التعاون .

وأكد وزير الزراعة اللبناني على أواصر الألفة والمحبة بين البلدين وأن العدو المشترك هو العدو الإسرائيلي وسورية تزرع مشروعا لبناء الإنسان والطبيعة والشراكة تبدأ مع هذا البلد لنبني سوية مجتمعاتنا المتجانسة التي تلفظ الإرهاب والتكفير والتطرف والوقوف في وجه الأعاصير التي تحاول هز المنطقة ونؤسس لبناء الإنسان ومستقبل زاهر للبلدين الحبيبين .