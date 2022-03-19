بطلتنا هند ظاظا بطلة العراق الدولية لكرة الطاولة

توجت بطلتنا بكرة الطاولة هند ظاظا بلقب بطولة العراق الدولية بعد فوزها اليوم في المباراة النهائية تحت ١٥ سنة على لاعبة ايرانية بثلاثة أشواط نظيفة ، وسبق لهند أن تجاوزت في الدور نصف النهائية لاعبة ايرانية أخرى بعد فوزه بثلاثة أشواط لشوط واحد..

البطولة تقام في مدينة السليمانية العراقية وهي لفئات

تحت 19 و17 و15 و13 و11 عاماً يمثلون دول (سورية، العراق، السويد، إيران، مصر، الأردن، قطر، لبنان، فلسطين، بلجيكا، سورية، سيرلانكا، اليمن، كرواتيا).‏‏

كما تأهلت البطله نايا سليمان إلى دور ال١٦ لفئة تحت ال١٩سنه من البطولة علما أن فئتها العمريه هي تحت ١٧ وأيضا تأهلت بفئتها العمريه إلى نفس الدور، وتأهلت أيضا البطله إباء حلاق للدور ١٦ من فئة تحت ١٥سنه علما أنها عمرها أصغر من الفئة التي تشارك فيها، أما بطلتنا حلا حمامة فتأهلت إلى الدور نصف النهائي لفئة تحت ١١ سنة بعدما فازت على لاعبة عراقية بالدور نصف النهائي..

عماد درويش