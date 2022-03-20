بالتعاون بين الحزب والقطاع الخاص.. إطلاق فندق “مدينة الياسمين” بدمشق

دمشق – بشار محي الدين المحمد

افتتح اليوم فندق “مدينة الياسمين”، أحد أبرز مشاريع ملتقى الاستثمار السياحي، وذلك في منطقة المزة بدمشق.

وفي تصريح له، ثمن الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس المكتب الاقتصادي، تكامل الجهود الاستثمارية مع انتصارات وتضحيات جيشنا الباسل، مشيداً بهذا المشروع الذي يعتبر صرحاً حضارياً وثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية القطاع الخاص باعتباره قطاعاً وطنياً بامتياز وشريكا أساسيا في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن المسألة السياحية لا تنفصل عن المسألة الاقتصادية بل تعتبر جزءا مهما من الدورة الاقتصادية، حيث تؤمن تشغيل اليد العاملة والتوازن في الدخل، مبدياً تفاؤله بنجاح هذه التجربة لتكون بوابة لإطلاق وإنجاز مشاريع استثمارية جديدة بالتعاون بين القيادة والقطاع العام أو القطاع الخاص.

من جانبه، بين وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن المشروع جاء استجابة لتوجهات تعزيز الاستثمار الاقتصادي والسياحي، ولدعم هذا النوع من الاستثمارات، كما أنه ثمرة تعاون بين القيادة المركزية للحزب والقطاع الاستثماري الوطني الذي نفذ العديد من المشاريع الاقتصادية والسياحية في ظل أصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني. وأشار مارتيني إلى أن هذا المشروع سيشكل مع غيره من المشاريع أفضل مثال على الاستثمار الوطني في الزمن الصعب.

وتابع مارتيني بأن تكلفة هذا المشروع حوالي 8 مليارات ليرة، وسيؤمن حوالي 200 فرصة عمل جديدة، ولدينا خمسة مشاريع فندقية ستنتهي هذا العام، حيث ستضيف إلى الخدمة 1000 سرير فندقي، مبيناً أن هذه الفنادق تشكل جزءاَ من 26 مشروع استثماري سياحي متنوعة بعضها عاد للعمل أو أقلع أو تم التعاقد عليه في السنوات الماضية وخلال سنوات الأزمة، وقد كان للمستثمر الوطني والشركات الاستثمارية الوطنية النصيب الأكبر في تلك المشاريع، وستضيف تلك المشاريع حوالي 6800 سرير فندقي، وهناك مشاريع في حلب وطرطوس ودمشق واللاذقية وريف دمشق ومحافظات أخرى.

ونوه مارتيني إلى أنه سيتم التركيز بشكل متزامن على قطاع التدريب السياحي والفندقي، حيث ينتظر آلاف الطلبة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب السياحية الحصول على فرص عمل. وتعهد الوزير بأن يتم منحهم الأولوية عبر القوانين التي يتم إنجازها حالياً، من خلال إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة من مخرجات قطاع التدريب السياحي والفندقي.

محافظ دمشق، المهندس عادل العلبي، أكد أهمية هذا المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد، فهو يمثل خطوة تشجيعية لجميع المستثمرين للحضور إلى سورية لإنجاز العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية، مؤكداً أن المحافظة ستقدم مع وزارة السياحة كل ما هو مطلوب لتسهيل نشاطات وأعمال المستثمرين، وتذليل كافة الصعوبات مهما كان نوعها.