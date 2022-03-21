السورية للاتصالات: تتوسع بالبوابة الدولية من /470/ غيغا إلى /800/ غيغا هذا العام

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، كلف وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب معاونه لشؤون الاتصالات الدكتور محمد مازن المحايري والمدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن بالقيام بجولة تفقدية على فرع اتصالات حمص وعدد من مراكزه الهاتفية.

تضمنت الجولة مركزي اتصالات تلبيسة والرستن ومركز خدمات خربة التين ( وحدتي نفاذ الربوة الضوئيتين )، وخلال جولتهم اطّلعوا على واقع العمل في المراكز الهاتفية والتجهيزات الموجودة فيها، وعلى تجهيزات الطّاقة الشمسية في مركز اتصالات خربة التين.

وفي ختام جولتهما، اجتمع معاون وزير الاتصالات والتقانة والمدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات مع رؤساء الدوائر في فرع اتصالات حمص، وخلال الاجتماع أوضح المهندس سيف الدين الحسن أن السورية للاتصالات عازمة على تزويد وحدات النفاذ الضوئية بأنظمة طاقة شمسية في كافة المواقع والمراكز الريفية، مؤكدا على عزم الشركة على استمرارية الخدمات الهاتفية في المدينة.

وأضاف المدير العام التنفيذي للشركة أنه تم توسيع البوابة الدولية من /470/ غيغا إلى /800/ غيغا خلال هذا العام، لافتا إلى أن توسيع البوابة الدولية سينعكس إيجابا على المشتركين قريبا، وسيمكنهم من رفع سرعات بواباتهم إلى أكثر من /4/ ميغا.