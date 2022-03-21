مسؤول روسي يكشف غاية التجارب البيولوجية الأمريكية الخطيرة في أوكرانيا

كشفت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن السلاح البيولوجي الذي تم تطويره في أوكرانيا يؤثر على الجهاز التناسلي للمرأة وعلى مناعة مجموعات عرقية.

وقال رئيس الوكالة دميتري روغوزين الذي ترأس أيضاً اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية والكيميائية من آذار 2017 إلى نيسان 2018 وفقاً لوكالة سبوتنيك “هذا السلاح يؤثر على كل من الوظيفة الإنجابية للمرأة من عرق معين والجهاز المناعي لمجموعة عرقية معينة بشكل عام مما يسبب الحساسية وعدم القدرة على تناول الطعام التقليدي والتعرض للأمراض وبالتالي إضعاف مناعة العرق وزواله دون اللجوء للحروب”.

وأشار إلى أن الغرض من هذه التجارب البيولوجية التي أجراها البنتاغون باستخدام مواد حيوية هو تطوير “سلاح عرقي” ضد السكان الروس.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن طالبت في وقت سابق الولايات المتحدة بكشف المعلومات عن نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.