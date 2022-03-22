بدء التسوية في مدينة التل والبلدات التابعة لها بريف دمشق (فيديو + صور)

بدأت صباح اليوم عملية التسوية في مدينة التل بريف دمشق وماحولها في إطار اتفاق التسويات الذي طرحته الدولة.

وأفاد مراسل سانا بأن المركز الذي افتتحته الجهات المختصة شهد منذ ساعات الصباح إقبالاً كثيفاً من الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة لحياتهم الطبيعية سواء مدنيين مطلوبين أو عسكريين فارين وأيضاً المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وفي محافظة الرقة تستمر عملية التسوية بمركز السبخة في الريف الشرقي للمحافظة بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاقها، وسط استمرار توافد الراغبين بالانضمام إليها رغم العراقيل التي تضعها ميليشيا “قسد” من جهة ومرتزقة النظام التركي من جهة ثانية.

يتبع..

مدينة التل..

سانا – صفحة فرع الحزب بريف دمشق