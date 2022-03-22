بعد عقم لخمس سنوات أم تضع أربعة توائم في مدينة الميادين بدير الزور

وضعت سيدة في العقد الثالث من العمر أربعة توائم بعد عملية ولادة قيصرية ناجحة بمشفى الحماد في الميادين .

وقال الدكتور جفال عجيل الجفال أخصائي التوليد الذي أجرى العملية إن قسم النساء والتوليد أجرى العملية بنجاح لسيدة من بلدة الطوب تبلغ من العمر 30 عاماً وأن التوائم بصحة جيدة.

وأضاف بأن الأم راجعت المسفى وهي بحالة ولادة مبكرة بحمل أربعة أجنة، وكانت تعاني من عقم ثانوي وبعد علاج استمر مايفارب الشهرين عن طريق محرضات الاباضة تم الحمل بعد عقم دام خمس سنوات ، حيث رزقت اليوم بولادة أربعة توائم (ثلاث ذكور وبنت ) .

وبين أن التوائم الأربعة الذين تتراوح أوزانهم بين 2000 و2300 جرام غادروا المستشفى بصحة جيدة.

البعث ميديا || دير الزور – وائل حميدي