ذهبيتان للرياضات الخاصة في بطولة فزاع الدولية

أحرز لاعبا منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة محمد خالد المحمد وعلاء عبد السلام ميداليتين ذهبيتين في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم المقامة في إمارة دبي الإماراتية.

فقد حجز لاعب منتخبنا محمد خالد المحمد بطاقة التأهل الى أسياد آسيا بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الكرة الحديدية حيث سجل مساء أمس رقما وقدره أربعة عشر مترا وثلاثة عشر سنتيمترا بتصنيف /اف ٥٧/ليتفوق على جميع نظرائه محققا الميدالية الذهبية في المسابقة.

كما نال اللاعب علاء عبد السلام الميدالية الذهبية برمي الرمح حسب تصنيفه/ اف ٥٣/.

ومن المتوقع أن يحقق بقية لاعبي منتخبنا نتائج جيدة كل حسب تصنيفه في البطولة التي يشارك فيها 500 لاعب ولاعبة يمثلون ٤٦ دولة في بطولة تحدي الجائزة الكبرى “دبي 2022” المؤهلة إلى النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.

وكانت بعثة منتخبنا قد ضمت كلاً من المدربين شعلة درمش وصالح صطيف، واللاعبين محمد خالد المحمد وعلاء عبد السلام إضافة إلى وسيم رزق وعبد الحكيم بكر برمي الكرة الحديدية وعلي الأسعد وشوق علوش بفئة المكفوفين لرمي القرص.

عماد درويش