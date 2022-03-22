روسيا ترفض إطلاق الأقمار الصناعية في إطار مشروع ون ويب

أعلن المتحدث باسم شركة روس كوسموس الفضائية الروسية دميتري ستروغوفيتس أن روسيا ستنسحب من مشروع إطلاق 6 صواريخ مخصصة لنقل الأقمار الصناعية لمشروع ون ويب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستروغوفيتس قوله في تصريح إن “عمليات الإطلاق ستستخدم بموجب البرنامج الفيدرالي الروسي وكذلك لصالح عملاء آخرين”.

ورفضت روسيا إطلاق الأقمار الصناعية في إطار مشروع ون ويب بعد رفض الحكومة البريطانية الخروج من فريق مديري المشروع كما أن شركة الأقمار الصناعية لم تقدم أي ضمانات حول عدم استخدام الأجهزة لأغراض عسكرية.

وكانت مؤسسة روس كوسموس الفضائية أعلنت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي عزمها إطلاق دفعة جديدة من أقمار ون ويب على متن صاروخ روسي إلى الفضاء خلال شهر آذار الجاري.